سمية الخشاب ترفض التهدئة مع أحمد سعد: دمي مش حيروح هدر

متابعة بتجـــــــــــرد: رفضت الفنانة سمية الخشاب، الاستجابة لتوضيح طليقها الفنان أحمد سعد وتأكيده عدم تعمده صدور حكم بحبسها 3 سنوات بعد إدانتها بتهمة تحرير شيك بدون رصيد له، وأكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها، ولا تصدق أن فريق سعد القانوني قام برفع الدعوى واستمر في إجراءات محاكمتها دون علمه.

وكشفت سمية ملابسات عدم وجود رصيد لها في البنك قائلة: أنا عندي تعاملات مع أهم 3 بنوك في مصر، وعمري ما طلعت شيك وحد أخد رفض عليه لكن هو راح في وقت مفيش فيه فلوس، وأخد رفض على الشيك، وكنت قلت له معلش أستأذنك، أنا برة مصر، ولما أعمل إيداع قدم الشيك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن” أنها لم يصلها أي خبر بشأن هذه الأمر، رغم التواصل بين محاميها ومحامي الفنان أحمد سعد، وأشارت إلى أنه كانت هناك مفاوضات بين الطرفين بتدخل عدد من الوسطاء، وقالت: حصلت مفاوضات، مع ناس وسطاء خير، وقعدنا اتكلمنا كلام رجالة، إحنا مش بنهزر، أنا احترمت كلام الرجالة، لما قالوا وافقي وكفاياكي وجع قلب، وقلت لهم كلامكوا على راسي.

تابعت قائلة: الفلوس بتروح وتيجي وإحنا اللي بنعملها، لكن الأهم هو دمي، مش فاهمة يعني إيه واحد اتسبب إني استئصلت طحالي عشان هو واحد مستهتر، قطة أنا ضربتها بعربيتك وكملت عادي؟ ويقول الطحال أصلًا ملوش لازمة.

وعلقت على بيان الفنان أحمد سعد الذي ذهب فيه إلى أن هذا الأمر ناتج عن خطأ إجرائي قائلة: “معقول المحامي بتاعك هياخد إجراء من غير ما يقولك؟”.

وكشفت سمية عن مفاجأة كبرى مؤكدة أن أحمد سعد قام بتحرير محضر مطالبا أن تحرر تعهد بعدم التعرض له، وقالت: أنا أعملك تعهد بعدم التعرض؟ يا خبر إسود أنا اللي هتعرضلك؟ ده إنت اللي بتبلطج وتهدد وقلت هدي لواحد مليون جنيه، الواحد ده هيعمل إيه؟ هيخطفني مثلًا عشان يمضيني على شيكات ولا هيموتني؟ إيه شغل العصابات بتاع الثلاثينيات ده الكلام ده قدم من أوي يا أحمد؟.

وأكدت أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة لمطالبة الفنان أحمد سعد بكل حقوقي، متابعة: هطالب بكل حقوقي وأهمهم دمي، وأنا واثقة في ربنا والقضاء المصري.

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أضافت: أنا كنت مسلمة أمري لله، وأنا مسالمة جدًا وواثقة في ربنا، وأنا عملت استخارة من 4 أيام، وقلت يا ربنا أنا بتنازل عن كل حقوقي، هو ده صح؟ أنا بعمل كده ليه في نفسي، أرجوك دبر لي أمري، وإديني إشارات، فحصل كده علىى طول.

وأوضحت أنها قررت عدم التنازل عن حقوقها في الخلاف مع الفنان أحمد سعد، مضيفة: “قضيتي مش قضية سمية الخشاب الفنانة، اللي بينها وبين طليقها مشكلة، لأ، دي قضية كل ست مصرية وعربية، بتتعرض للإهانة والعنف، وبيتضغط عليها، مش بتكلم عن سمية، لكن عن حالة ستات كتير جدًا بيعانوا منها.

يذكر أن أحمد سعد أصدر توضيحا بالأمس أكد فيه أن ما ذكرته سمية عن وجود تسوية صحيح، مشيرا إلى أن تقديم الشيك إلى المحكمة تم دون علمه.

أضاف سعد عبر حسابه بموقع إنستقرام: برغم كل ما اثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وانا الآن خارج مصر اوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات انه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية.

تابع قائلا: تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها اعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، حكمها على الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد لصالح زوجها السابق المطرب الشعبي أحمد سعد بقيمة مليون جنيه، وطلبت سمية من محاميها المعارضة على الحكم وبدء إجراءات الاستئناف خاصة وإنها متواجدة حاليا في برشلونة لحضور مهرجان القفطان المغربي.

الدعوى تعود وقائعها إلى إقامة الفنان أحمد سعد جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب “طليقته” بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه، واعترفت سمية بصحة الشيك مؤكدة أنه كان خطوة ضمن سلسلة اجراءات لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما، لكنه استغل سفرها للخارج وتقدم لمحاولة الصرف وبدء إجراءات الدعوى في غيابها وقالت إنها تنازلت كتيرا ومش هتسيب حقها أبدا.