هل طلبت زوجة مكسيم خليل الطلاق منه؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تفاجأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بانتشار معلوماتٍ مغلوطة تُفيد أن الممثلة السوريّة سوسن أرشيد قد طلبت الطلاق من زوجها الممثل مكسيم خليل بعد تفاقم الخلافات بينهما.

بدوره، نفى الممثل مكسيم خليل شائعة طلاقه بنشر صورةٍ تظهره مع زوجته سوسن أرشيد وأولادهما، وأرفقها بأجمل الكلمات فكتب: “هنا يعيش الحب أصنافاً.. هنا المال هو البنون، هنا العشق المجنون، هنا تجتمع إيجابيات الكون لتختزل الأوطان في وطن واحد.. وطن بسيط بلا غربة تتمنى أن يعيشه الآخرون”.

يشار إلى أن مكسيم خليل، خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “صانع الأحلام” والذي شارك في بطولته بجانب أروى جودة، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، شادي مقرش، إيلي ميتري، رنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.