"المدمر" يهزم "الجوكر" في سباق إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/11/4 12:07 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/11/4 12:07 م بتوقيت أبوظبي فيلم "المدمر: المصير المظلم"‭ ‬يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الحركة والمغامرة "المدمر: المصير المظلم" (تيرميناتور: دارك فيت) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 29 مليون دولار. والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيجر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر. وتراجع فيلم الدراما والجريمة (الجوكر) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 14 مليون دولار. Advertisements والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس. وتراجع فيلم المغامرات "ماليفيسنت: عاشقة الشر" (ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار. والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج. واحتل فيلم المغامرة والسيرة الذاتية الجديد "هارييت" المركز الرابع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، وهو من بطولة سينثيا اريفو وليزلي أودوم جونيور ومن إخراج كاسي ليمونز. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "عائلة أدامز" (أدامز فاميلي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.

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