بيلي آيليش تفوز بأفضل أغنية في "MTV يوروب أواردز"

توجت المغنية الأمريكية بيلي آيليش، الأحد، بلقب أفضل موهبة جديدة وفازت بجائزة أفضل أغنية (باد جاي) ضمن مكافآت "إم تي في يوروب أواردز" فيما خرجت أريانا جراندي خالية الوفاض.

وقالت بيلي آيليش، في شريط فيديو بث خلال الحفلة التي نظمت من قبل الفرع الأوروبي من المحطة الموسيقية الأمريكية في إشبيلية في جنوب إسبانيا: "أشكركم جدا على جائزة أفضل أغنية أنا أعشقكم".

وأصبحت الفنانة البالغة 17 عاما مع أغنية "باد جاي" أول شخص مولود في مطلع الألفية تتصدر تصنيف "بيلبورد 100" في الولايات المتحدة مطيحة بأغنية "أولد تاون رود" لليل ناس اكس التي كانت تحمل الرقم القياسي لأطول مدة في الصدارة.

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وكانت بيلي آيليش دعت معجبيها الذين يعدون بالملايين إلى المشاركة في التظاهرة بشأن المناح نهاية سبتمبر/ أيلول في العالم بأسره.

وكان المغني الكندي شون منديس الرابح الأكبر أيضا بفوزه بجائزة أفضل فنان إضافة إلى تايلور سويفت التي توجت أفضل فنانة أمريكية وفازت بجائزة أفضل كليب عن "مي!".

وهيمنت النساء على الحفلة بفوزهن في 9 فئات من أصل 15 فئة رئيسية.



وقبل المراسم فاجأ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحضور بمروره على السجادة الحمراء مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيس.