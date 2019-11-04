" ممالك النار" أضخم إنتاج درامي عربي يفضح تاريخ العثمانيين

طرحت شبكة قنوات "أم بي سي" البرومو الترويجي لمسلسل "ممالك النار" تمهيدا لعرضه 17 نوفمبر الجاري، وهو العمل الأضخم إنتاجا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار وتم تصوير أحداثه بالكامل في تونس.



"ممالك النار" من تأليف محمد سليمان عب الملك وإخراج البريطاني بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية في الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.





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ويستعرض المسلسل بشكل دقيق التحولات الكبرى التي طالت المنطقة العربية بعد معركة جالديران، بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول والدولة الصفوية في إيران، التي انتهت بهزيمة الصفويين لتمتد أحداث المسلسل إلى معركة مرج دابق التي وقعت بين العثمانيين والمماليك بقيادة قنصوة الغوري التي هزم فيها المماليك.

يضم "ممالك النار"نخبة من ألمع نجوم الدراما فى عالمنا العربي، مثل المصري خالد النبوي الذي يجسد دور "طومان باي"، ورشيد عساف في دور "قنصوة الغوري"، ومنى واصف، وكنده حنا، وعبدالمنعم عمايري، ورنا شميس، وعاكف نجم، وياسين بن قمرة.

واستعان مخرج المسلسل بفريق عالمي في صناعة الديكور والملابس والمكياج من إيطاليا وكولومبيا وأستراليا ومنهم لوجي ماركيوني الذي عمل مع المخرج العالمي ريدلي سكوت.

ويعتمد "ممالك النار" على المؤثرات البصرية المبهرة والمعارك الضخمة وتقديمه شخصيات تاريخية مركبة.

ويعيد صناع مسلسل "ممالك النار" الوهج إلى الدراما التاريخية التي أهملت فى العالم العربي مؤخرا، وهو من إنتاج شركة "جينو ميديا" ويأمل صناع الدراما أن يحقق "ممالك النار" نجاحا كبيرا خصوصاً أنه سيعرض على "نتفلكيس" بالتزامن مع عرضه على "أم بى سي".