هل أقرّت أحلام بفوز فريق راغب علامة هذا العام بلقب ذا فويس؟

في الأسبوع الثاني من مرحلة المواجهات بين مواهب الفرق الأربعة من برنامج “ذا فويس” الذي تبثّه شاشة “أم. بي. سي” كانت المنافسة محتدمة في فريق الفنّان راغب علامة.

وفي الحلقة الثانية من مرحلة المواجهات، بدأ التنافس في فريق راغب بين نور حلو ودعاء لحياوي، وكانت مواجهة قويّة بينهما بعد أن أدّتا أغنية “غريدي” لأريانا غراندي، وإستحوذتا على إعجاب الجمهور والمدرّبين. وكان الإختيار بينهما صعباً على السوبر ستار الذي أكّد بأنّهما غنّتا بشكل متقارب، إلا أن دعاء بحسب تعبيره تحافظ على صوتها الذي لا يلعب ولا يتعب، ممّا دفعه لإختيارها. وبهذا أكملت المشتركة دعاء لحياوي من المغرب مشوارها في ذا فويس ضمن فريق راغب.

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أمّا المنافسة بين المشتركيْن ربيع سلّوم وميشال شلهوب من فريق راغب فكانت المواجهة الأبرز في الحلقة إذا صحّ التعبير، حيث قدّما آداءً لفت أنظار الجميع، وأجمع على قوّتهما المدرّبون الأربعة، الأمر الذي دفع راغب أن يصرّح خلال الحلقة بالتالي: ” من الصعب جداً وضع هذيْن الصوتيْن في مواجهة مع بعضهما البعض، حيث كان من المفترض أن ينافسا في النهائيات، وهذا ما يجعل من الموقف صعباً لأنّك تتخلّى عن أحد مراكز القوّة في فريقك”.

وتابع راغب: “ربيع لديه لمعة في صوته جميلة جداً، وجواباته جميلة جداً كذلك، والإثنان أحلى من بعضهما”، مضيفاً: “هذا عين وهذا عين”.

إلا أنّ الإختيار كان صعباً بحقّ خصوصاً مع تدخّل أحلام التي أدلت بتصريح مميّز قالت فيه: ” إذا سألوني عمّا إذا كنتُ أوافق على إختيار ميشال شلهوب للفوز بلقب “ذا فويس” هذا العام فسأوافق على الفور”، وهنا مازحها راغب متهماً إيّاها بأنّها تناور كي توحي له بإختيار ميشال كي تحظى هي بخطف ربيع، إلاّ أنّ أحلام تحدّت راغب صراحةً وقالت له أنّها متأكّدة من أنّه سيختار ميشال، وهذا ما حصل بالفعل، فأكمل ميشال شلهوب من لبنان مشواره في “ذا فويس” ضامناً إنتقاله إلى مرحل العروض المباشرة، وسط تعليقات عديدة من متابعي البرنامج بأنّ تصريح أحلام الذي أثنت فيه على موهبة ميشال شلهوب من فريق راغب مرشحة إيّاه للفوز بلقب البرنامج هذا العام، هو إعتراف صريح منها بأنّ السوبرستار راغب علامة مرشّح بقوّة للفوز من خلاله فريقه بلقب “ذا فويس هذا العام”.