كيف رد مكسيم خليل على خبر طلاقه؟

بعد انتشار عدة أخبار تتحدث ان الممثل السوري مكسيم خليل قد انفصل عن زوجته الممثلة سوسن ارشيد، خرج “خليل” عن صمته واضعًا حدًا لهذه الاشاعات والاخبار الملفقة، بطريقة راقية، حيث اسكت وبطريقة غير مباشرة كل من حاول أن ينشر أخباراً كاذبة، مشددًا على العلاقة المميزة التي تربطه بزوجته.

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وقد نشر مكسيم على حسابه عبر موقع تويتر صورة تجمعه بزوجته واولاده، في لقطة عائلية عفوية، تظهر الاجواء المميزة الموجوده في هذا البيت وبين افراد عائلته، حيث ارفق الصورة بالتعليق التالي: “هنا يعيش الحب اصنافا.. هنا المال هو البنان.. هنا العشق المجنون.. هنا تجتمع ايجابيات الكون.. لتختزل الاوطان في وطن واحد.. وطن بسيط بلا غربة.. تتمنى ان يعيشه الاخرون”.

وقد لاقت هذه الصورة العائلية اعجاب المتابعين عبر تويتر وخصوصا جمهور النجمين مكسيم وسوسن، حيث تمنى المتابعون للزوجين العمر المديد سويا وان يحمي الله طفليهما ويبعد عنهم كل الشائعات والاخبار الكاذبة.