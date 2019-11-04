أحدث صور من كواليس “ما فيي”

نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الاول من مسلسل “ما فيي” ونسبة المشاهدة العالية التي حصدها، خصوصًا انه تم عرض المسلسل على عدد من القنوات العربية وليس المحلية فحسب، ارتأى القيمون على العمل تصوير جزء ثانٍ من المسلسل على ان يُعرض في وقت لاحق في العام ٢٠٢٠.

وقد باشر الممثلون بتصوير مشاهدهم، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأبطال العمل ابرزهم فاليري ابوشقرا، معتصم النهار، زينة مكي، ليليان نمري، جو طراد وغيرهم، حيث ظهروا في كواليس التصوير، لتبدأ بعد ذلك التعليقات من المتابعين وتحديدا مشاهدي هذا العمل المميز الذين عبّروا عن شوقهم لبدء عرض الجزء الجديد، متسائلين عما سيحمله من احداث وتطورات وما سيحصل لكل شخصية من شخصيات المسلسل.

ومن المتوقع ان يضم الجزء الجديد وجوهًا جديدة ابرزهم الاعلامي وسام بريدي، الممثلة كارمن لبس وغيرهما. والمسلسل من كتابة كلوديا مارشليان واخراج رشا شربتجي. انتاج صادق الصبّاح.