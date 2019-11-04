أبرز أنماط "البوت" المفضلة لدى الدوقتان كيت ميدلتون وميغان ماركل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون بأسلوبهما المميز والأنيق والذي جعل منهما أيقونتا الموضة في العصر الحالي، كما تعدان من أكثر النساء أناقة في العوائل الملكية، والسبب وراء نفاذ العديد من القطع من مخازن بعض العلامات التجارية.

وتألقت الدوقتان بأنماط متنوعة من حذاء البوت الدافئ على مر السنين خصوصا خلال الأشهر الباردة، وقامتا بدمجها مع مختلف إطلالاتهما اليومية والرسمية على حد سواء.

وتملك دوقة كامبريدج زوجا واحد من البوت العالي من علامة Penelope Chilvers، والذي ارتدته مرارًا وتكرارًا في مناسبات مختلفة.

ويتميز البوت البني المصنوع من جلد العجل بصورة ظلية ممدودة، كما يأتي مزينا بشرابات في كلا الجانبين العلويين، وهو من الأحذية التي ترتديها ميدلتون قبل أن تُصبح عضوة في العائلة الملكية البريطانية.

ومن جهة أخرى، رُصدت الدوقة مرارا وتكرارا بزوج من بوت Aquatalia Rhumba العالي حتى الركبة، والذي تملك منذ 13 سنة أي منذ سنة 2006 قبل ارتباطها بالأمير ويليام، ويبلغ سعر هذا الحذاء 700 دولار، ويتميز بكعب عالٍ، كما أنه مصنوع من جلد شمواه عازل للمياه.

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أما أحدث إضافة إلى خزانة ميدلتون فهو زوج من البوت العسكري من علامةSee by by Chloé، والذي ارتدته لأول مرة في يناير 2019، ما أدى إلى نفاده من المخازن خصوصا أنه من الأنماط الأكثر شعبية هذا العام.

ومن ناحية أخرى، رُصدت دوقة ساسكس بزوج من أحذية البوت الشتوي الأنيق Reign من شركة Muck Boot Co، وذلك أثناء مشاركتها في مسابقة رمي الحذاء الموحلة، خلال جولتها الرسمية إلى أستراليا في أكتوبر 2018 .

كما ارتدت زوجا من أحذية البوت العالي حتى الركبة في أول عطلة لها مع العائلة الملكية في عام 2017، وذلك خلال احتفالات عيد الميلاد، حيث اختارت بوت Hiline من علامة ستيوارت ويتزمان باللون البني، ويبلغ سعره حوالي 450 دولارًا في متاجر البيع بالتجزئة.

كما تألقت بزوج من البوت بالكعب العالي أسود لامع من علامة فيكتوريا بيكهام أثناء حضورها قداس العيد في كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام في سنة 2018.