تفاصيلُ مسلسل "العميد".. جريمة تجمعُ كاريس بشار بتيم حسن وبديع أبوشقرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الكشف عن البوستر الدعائيّ لمسلسل "العميد"، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم السّوريّ تيم حسن، إذْ ظهر فيه النجم بشكل مختلفٍ تمامًا عمّا اعتاد عليه جمهوره طيلة الثلاث سنوات الماضية، كشف كاتب ومخرج المسلسل باسم السلكا، عن أنّ أيام قليلة تفصل الجمهور عن إطلاق البرومو الخاصّ بالعمل.

وأشار باسم في حديث صحفيّ إلى أنَّ المسلسل يتألّف من 12 حلقة، مدّة كلّ حلقة 60 دقيقة كاملة، يجسّد فيها الفنان تيم حسن شخصية سوريّة بدور عميد جامعة خارجية مقرّها لبنان، بينما تعلب كاريس بشار دور روائية تلتقي بطل المسلسل في حادثة، لتدور أحداثه حول هذه الثنائية التي يكمل توليفتها الفنان اللبناني بديع أبو شقرا، في إطار بوليسي، إذْ يناقش العمل قصّة جريمة تحدُث وتجمع الأبطال الثلاثة.

وفي معرض حديثه عن العمل، تطرّق السلكا إلى الثنائيّ "كاريس وتيم" إذْ أكّد على أنَّهما يجتمعان لأوّل مرة، وكان لديه شوق كبير لجمع أكثر طاقات الفنّ بالدراما السّوريّة، ورؤية كيف سيظهران معًا، لافتًا إلى أنّه يراهن عليهما، خاصّة وأنَّ كاريس محترفة جدًا وقدّمت للدور تفاصيل مهمّة ومميّزة، سنشاهدها في العمل.

وأضاف السلكا إلى أنّه كان يحضّر لعملين آخرين مع رمضان المُقبل، ولكنّه كُلّف بظرف استثنائيّ بفكرة مسلسل "العميد" ليعمل على تطويرها لتصبح فكرة مسلسل قابلة للعرض على الانترنت، مؤكّداً على أنَّ العرض الأوّل سيكون مع بداية عام 2020 على موقع "شاهد بلس"، ومن ثمّ الأولوية لقناة MBC، وفيما بعد العروض تكون حسب التسويق. وفي حال نجاح الجزء الأوّل ولقي استحسان الجمهور، فإنَّهم سيستكملون العمل على أجزاء أخرى.

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ومن الطريف ذكره أنَّ البوستر الدعائيّ للعمل والذي يظهر فيه تيم مختلفًا عن شخصية جبل شيخ الجبل التي جسّدها في مسلسل "الهيبة" بأجزائه الثلاثة، متخلّيًا عن لحيته الكثيفة وواضعًا نظارات طبية، وبدا هادئًا متّزنًا بما يتناسب مع شخصيته في العمل، سرعان ما وجد انتشارًا بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذْ علّق أحدهم قائلاً: "يلا هلا بتبلش "بتبدا" موضة نص بنص للدقن"، وغيرها من التعليقات الطريفة.

ويُذكر أيضًا أنَّ العمل هو عمل سوري- لبناني مشترك، جرى تصويره في لبنان، وشارك فيه كلّ من رنا شميس، فادي صبيح، أمانة والي، قاسم ملحو، أما من لبنان مجدي مشموشي، بديع أبو شقرا، أنجي ريحان، إلى جانب بطلي العمل الرئيسيين، تيم حسن وكاريس بشار.