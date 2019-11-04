مدحت صالح يختتم حفله في الأوبرا بـ«ابن مصر»

اختتم المطرب مدحت صالح، ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على أغنية «ابن مصر».

وصعد مدحت صالح لمسرح الحفل على أغنية «قادرين يا دنيا»، وسط استقبال حافل من الجمهور، بمصاحبة الفرقة الموسيقى بقيادة أحمد عامر وبيانو عمرو سليم.

وغنى مدحت صالح عدة أغاني أبهر بها جمهوره منها «عالحلوة والمرة، ووي ما هي حبها، وأنا مش بعيد، وجاي على نفسك ليه، وحد غيري، زي المليونيرات»، ليكرر بعد كل أغنية كلمة «بحبكم»، ليرد عليه الجمهور بهتافات: «وأحنا كمان بنحبك يا مدحت».

وقام الفنان مدحت صالح بلافتة إنسانية بعد قيامه بغناء أول أغنيتين على مسرح الحفل وهما «قادرين يا دنيا» و«زي ماهي حبها»، حيث صعد شاب كفيف ليقوم بغناء «كوكب تاني» بمفرده، وسط تفاعل حافل من الجمهور، وفور انتهاء الشاب من أداء الأغنية، قام مدحت صالح بتعريفه للجمهور قائلا: «إبراهيم رمضان صوت مصري جميل»، وردد هذه الجملة عدة مرات، ليحيه الجمهور على هذه اللافتة موجهين له هتافات: «برافو يا مدحت».

وافتتحت أولى فقرات الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية المطربة رحاب مطاوع، بينما أحيا المطرب اللبناني سعد رمضان الفقرة الثانية.

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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وتضم أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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