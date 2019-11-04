هشام ماجد ضيف أحمد أمين في "الفاميليا"

يحل الفنان هشام ماجد ضيفًا على الحلقة الثانية من برنامج "الفاميليا" للفنان أحمد أمين، والذي تعرض حلقاته على "اليوتيوب".

يشارك "ماجد" في الحلقة مع ابنته "كارما" في أول ظهور إعلامي لها، مع باقي الآباء والأطفال.

طرح "أمين" الخميس الماضي، أولى حلقات برنامج "الفاميليا"، الذي يعود من خلاله إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام أربعة أعوام، على قناة البرنامج الرسمية على "اليوتيوب" والتي ناقشت تأثير الهواتف الذكية على علاقة الآباء بالأبناء.

يذكر أن البرنامج يدور في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما، ويتناول "أمين" من خلال "الفاميليا" موضوعًا مختلفًا في كل حلقة، حيث نرى من خلال كل منها، تطبيق الموضوع المختار بشكل فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، وبالطبع من خلال ظهور مميز لأحمد أمين، سواء بالتعليق على موضوع الحلقة، سواء من خلال أغنية جديدة، أو بشكل "شفوي"، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.

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