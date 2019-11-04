إليسا تخطف الأنظار بفستان أحمر في أحدث ظهور بباريس

نشرت الفنانة إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها من حفلها في باريس بفستان أحمر خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وفي سياق آخر تعكف إليسا حاليا على التحضير لمجموعة من الأغاني من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، كما تحضر لألبومها الجديد أيضا.

يذكر أن إليسا كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتزالها الفن بعد ألبومها الأخير، الذي تستعد لطرحه في الأسواق، وكتبت تغريدة قالت فيها: "أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن"، الأمر الذي أثار حزن بعض الفنانين والمتابعين من جمهورها، وسرعان ما تراجعت عن قرارها.

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