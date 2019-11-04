آية عبدالله تحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية

تحيى المطربة الشابة آية عبدالله، حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ٢٨ بدار الأوبرا المصرية، الإثنين ٤ نوفمبر، الساعة ٨ مساءً، بمعهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، وسيشاركها المطرب إبراهيم فاروق.

وتقدم آية أشهر الأغاني مثل "إنت عمري، ليه يا قلبي ليه، اكدب عليك، محبتنيش، أنا صعيدية، أنا بستناك".

وكرمت وزيرة الثقافة، الفنانة الشابة خلال احتفالية نصر أكتوبر التى أقامها قطاع الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، فى ساحة الهناجر بالأوبرا، لفوزها فى مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :