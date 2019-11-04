القاهرة - لايف ستايل
أحيا النجم اللبناني سعد رمضان حفل غنائي، أمس بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ28.
وبدأ رمضان الحفل بأغنية "نسم علينا الهوا" للسيدة فيروز، كما أهدى حبيبته الجالسة بين المشاهدين في الحفل أغنية "قولوله" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مؤكدًا على أنه سعيد بوجودها لأول مرة منذ مشاركته في المهرجان من ٤ سنوات مضوا.
كما عبر سعد عن سعادته الشديدة لتواجده على مسرح دار الأوبرا المصرية، الذي أعتبره من أهم مسارح الدول العربية الشقيقة، وتوجه بالشكر للشعب المصري الذي يشاهده، ولفرقته الموسيقية برئاسة المايسترو أحمد عامر.
وقدم النجم اللبناني خلال الحفل عدد من الأغاني من أبرزها : "نسم علينا الهوا، شو محسودين، يلعن الماضي، سواح، قولوله، بحبك يا لبنان"
كانت هذه تفاصيل خبر سعد رمضان يهدي حبيبته أغنية "قولوله" للعندليب بمهرجان الموسيقي العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.