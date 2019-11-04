سعد رمضان يهدي حبيبته أغنية "قولوله" للعندليب بمهرجان الموسيقي العربية

أحيا النجم اللبناني سعد رمضان حفل غنائي، أمس بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ28.

وبدأ رمضان الحفل بأغنية "نسم علينا الهوا" للسيدة فيروز، كما أهدى حبيبته الجالسة بين المشاهدين في الحفل أغنية "قولوله" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مؤكدًا على أنه سعيد بوجودها لأول مرة منذ مشاركته في المهرجان من ٤ سنوات مضوا.

كما عبر سعد عن سعادته الشديدة لتواجده على مسرح دار الأوبرا المصرية، الذي أعتبره من أهم مسارح الدول العربية الشقيقة، وتوجه بالشكر للشعب المصري الذي يشاهده، ولفرقته الموسيقية برئاسة المايسترو أحمد عامر.

وقدم النجم اللبناني خلال الحفل عدد من الأغاني من أبرزها : "نسم علينا الهوا، شو محسودين، يلعن الماضي، سواح، قولوله، بحبك يا لبنان"