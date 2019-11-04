بعد الجدل الذي فعلوه بحلبة "المواجهة حماقي يختار يمان الحاج من بينهم

بدأ فريق حماقي نصيبه من مرحلة "المواجهة"، بأداء ساحر ومفعم بالأحاسيس، فغنى كلًا من يمان الحاج بصوتها الناعم والساحر، ومارك رعيدي الذي كسر حماقي من قبل قواعد البرنامج من أجله بعد اكتمال فريقه، ووجيه البحاوي.

وبعد انتهائهم من الغناء، عبر راغب علامة عن أن حماقي أخطأ بوضع الثلاث مواهب في مواجهة واحدة، فقال "حرام عنصر من هذه العناصر ما يكمل في البرنامج"، بينما قالت أحلام أنها ما شعرت بالملل ولو للحظة من غنائهم، وأن الثلاث يستحقوا أن يغنوا على أحد المسارح الكبرى، ولكنها فضلت المشتركة يمان الحاج.

ووصفتهم سميرة سعيد بأنهم "تريو" عالمي رغم اختلاف شخصياتهم الغنائية، ورد حماقي على راغب بعد ما قال أنه أخطأ، فقال أن هذا هو حال الفرق القوية، ليعبر عن ثقته بفريقه وقدراته.

وبعد تفكير من جانب حماقي، قرر اختيار المشتركة يمان الحاج، لتستكمل مشوارها بالبرنامج، وتكون ضمن جنود فريقه الذي سيحارب بهم إلى النهاية.

برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، يشارك في أعضاء لجنة تحكيمه كلًا من الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي.

ومر البرنامج بثلاث مراحل حتى الآن منذ بدأ عرض هذا الموسم، وهم مرحلة الصوت وبس، وفيها يختار كل مدرب المشتركين الذين سينضموا لفريقهم، ثم مرحلة "الأكابيلا" وفيها كل مدرب يستثني عدد من المشتركين بسبب زيادة عددهم إلى ١٥ مشترك، ثم مرحلة "المواجهة" وفيها يغني عدد من كل فريق نفس الأغنية، ثم يفاضل مدربهم بينهم ويختار أحد منهم.

يُعرض برنامج "ذا فويس" على قناة MBC 4، كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام الثامنة ونصف مساءً.

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