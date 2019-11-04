مروان حامد يفتتح أولى ندوات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي









اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: قدم المخرج المصري مروان حامد أولى الندوات التعليمية لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (12 - 21 مارس 2020) في مقر المجلس الفني السعودي مساء أمس الأحد، وقدم له الندوة أنطوان خليفة مدير المهرجان العربي .

وتحدث المخرج المصري في الندوة عن مسيرته الإخراجية وكواليس أعماله وتفاصيل تعامله مع النجوم كعادل امام، ونور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، واستمرت لأكثر من ساعتين وامتدت أسئلة الحضور والنقاشات طويلا ً، وتأتي الندوة ضمن مجموعة ندوات تعليمية يقيمها المهرجان خلال الشهور المقبلة تمهيدًا لانطلاق الدورة الأولى منه في مارس 2020 .



مروان حامد مسيرة سينمائية طويلة

مروان حامد مخرج المصري يملك سجل سينمائي حافل يمتد لأكثر من 20 عامًا مليئ بالخبرة في إنتاج وإخراج الأفلام، بالإضافة لإخراج أكثر من 300 إعلان ومسلسل تليفزيوني وفيديو كليب. ومن أشهر أفلامه عمارة يعقوبيان، والفيل الأزرق، وتراب الماس، كما تم اختياره في العديد من لجان تحكيم المهرجانات السينمائية، كرئيس للجنة تحكيم جوائز حماية الطفل مهرجان أبوظبي السينمائي 2014، وكعضو لجان تحكيم في: مهرجان تاورمينا السينمائي 2007، مهرجان مونبلييه لأفلام البحر المتوسط 2008، مهرجان مونتريال للسينما العالمية 2010، مسابقة آفاق جديدة في مهرجان أبو ظبي السينمائي 2011، والمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في زيورخ. وفي 2019 ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي.

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ورشة تطوير الأفلام مستمرة في جدة

على جانب آخر لازال معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام مستمر في انعقاد دوراته وورش عمله بالتعاون مع " تورينو فيلم لاب " بإشراف خبراء عالميين في مجال الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج ، وكان البرنامج اختار 12 مشروعاً عربياً من بين المتقدمين، منها 6 مشاريع سعودية ليشارك صنّاع الأفلام المختارة من مخرجين ومنتجين وكتّاب سيناريو، في برنامج عملي مكثف يستمر لخمسة أشهر، خاضع لآليات الإقامة الفنية. يعمل البرنامج على تأهيل المشاريع المختارة وتدرجّها على مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع، وفق أرفع المعايير المعتمدة، من إرشاد مباشر، وورش عمل مع كتاب سيناريو متمرسين، ولقاءات مع خبراء صناعة الأفلام يتم اختيارهم من شتى أرجاء العالم.

وقد خصصت إدارة المهرجان جائزتي إنتاج لفيلمين فائزين، تقدر بمبلغ نصف مليون دولار لكل مشروع، بالإضافة إلى برامج دعم متفرقة لبقية المشاريع المختارة.

أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية بدعم من وزارة الثقافة السعودية ومقره الدائم في منطقة جدة التاريخية ويهدف المهرجان إلى دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كافة الأعمال العربية الجديدة.