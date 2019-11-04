شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى ومها نصار ينضمان لـمسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان مجدي فكرى والفنانة الشابة مها نصار إلى أسرة مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم مجدى فكرى شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار شعبي اجتماعي خلال ما قبل 100 عام فى حي الجمالية، والمسلسل يعد التعاون الثانى على التوالى مع ياسر جلال، إذ تقابلا العام الماضى فى مسلسل "لمس اكتاف" .

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وفى السياق ذاته، يعقد فريق عمل المسلسل حاليا جلسات عمل مكثفة بقيادة المخرج حسين المنباوى، مع بطل العمل والمؤلف ومسؤلو شركة سينرجى، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره، كما اقترب مهندس الديكور من بناء الديكور الأساسي "حي الجمالية" الذى يبنى حاليا في مدينة الإنتاج الإعلامي .

وأبرمت الشركة التعاقد مع النجوم رياض الخولى ودياب وعادل الفار، وتجرى الشركة حالياً إبرام باقى التعاقدات من أجل البدء فى التصوير مباشرة عقب الإنتهاء من بناء الديكو، ومن المقرر الاستقرار على البطلة النسائية خلال الأيام المقبلة .

يذكرأن النجم ياسر جلال قدم مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى فى موسم رمضان العام الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمرمرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.