شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تكشف حقيقة مشاركتها فى "الكبير أوى" مع أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة اسماء ابو اليزيد عن الأخبار المنتشرة حول مسلسل أحمد مكى وتحضيراته للجزء السادس من "الكبير أوى"، وترشيحها للعمل، مؤكدة لـ"الخليج 365"، أنها لا تعلم عن المسلسل أى شئ، ولم يحدثها أحد من صناعه للمشاركة فى المسلسل ولا تعلم هل يوجد جزء سادس من "الكبير أوى" أم لا".

وانتشرت أخبار الأيام الماضية حول أن أسماء أبو اليزيد رشحها النجم الكوميدى أحمد مكى لتقديم دور هدية فى الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوى"، ولم تحسم موقفها النهائى للمشاركة فى العمل بسبب انشغالها بمسلسل "الأنسة فرح".

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يشار إلى ان مسلسل الكبير أوي عرض للمرة الأولى عام 2010، وكانت أحداثه تدور حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية، وأنجب منها ولدين توأمين، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوين عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية.

يذكر أن أسماء أبو اليزيد كان آخر أعمالها الفنية مشاركتها فى فيلم "الممر"، للنجم أحمد عز وحققت نجاحاً جماهيريا من خلال الشخصية البدوية التى جسدتها خلال أحداث الفيلم وتصدرت مواقع البحث على جوجل وقتها والفيلم من إخراج شريف عرفة.