أم كلثوم وفؤاد وهياتم الأبرز.. نجوم لجأوا لساحات المحاكم ضد زملائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصل الفنان أحمد سعد على حكم قضائي بالحبس 3 سنوات ودفع كفالة 50 ألف جنيه، بحق طليقته الفنانة سمية الخشاب، لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

"سمية" التي تتواجد حاليًا في مدينة برشلونة الأسبانية للتكريم، أعربت عن استيائها خاصة أنها أجرت اتفاقًا مع "سعد" بشأن التنازل عن النفقة مقابل الشيك.

فيما أكد "سعد" أن الأزمة حدثت بسبب خطأ إجرائي ودون علمه، وهو يتواجد الآن خارج مصر أيضًا، مؤكدًا أن التسوية تمت بنفوس راضية.

هذه ليست المرة الأولى التي ينتهي بها الحال لاثنين من المشاهير في المحاكم، فقد شهدت ساحات القضاء عددًا كبيرًا من القضايا، كان أطراف النزاع فيها اثنين من المشاهير.

ومن أبرز هذه الأسماء:

محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم

النزاع بين تامر عبدالمنعم، والمطرب محمد فؤاد، يعتبر من أشهر النزاعات والقضايا، خاصة أن الخلاف بينهما استمر لعامين، وبدأت الحكاية حينما حرر "فؤاد" دعوى ضد عبدالمنعم عام 2017، يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد.

وبعد عامين من النزاع في ساحات المحاكم، انتهى الأمر بينهما بالصلح منذ عدة أشهر، على أن يستكملا تصوير مسلسلهما "الضاهر".

نهلة زكي ومحمد السبكي

قضت محكمة جنح الهرم بتأييد حكم حبس الفنانة نهلة زكي 3 سنوات، لاتهامها بتحرير شيك بدون رصيد للمنتج محمد السبكي.

واتهمت "نهلة" السبكي عام 2015 بمحاولة التحرش بها، وتهديدها بإلقاء ماء النار على وجهها، وهو ما اعتبره السبكي وسيلة للابتزاز للتنازل عن قضية الشيك.

أم كلثوم ومحمد الموجي

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بحسب تصريحات سابقة للملحن محمد الموجي لمصراوي، لجأت كوكب الشرق أم كلثوم للمحكمة، واتهمت الموسيقار محمد الموجي بالإخلال بالعقد المبرم بينهما بالانتهاء من أغنية "للصبر حدود" في خلال شهر، بعدما وصلت المدة لـ6 أشهر، دون أن ينتهي "الموجي" من تلحينها.

وسأل "الموجي" القاضي، هل أنا متهم، فأجابه لا، ولكن أحكم عليك بالتلحين، وبعدها قالت له أم كلثوم في مكالمة: "إنت مبتجيش إلا بالمحكمة"، ليستكمل تلحين الأغنية التي تعتبر واحدة من أشهر أغاني "الست".

بوسي وفطين

ما زالت قضية المطربة الشعبية بوسي وطليقها متعهد الحفلات فطين منظورة في المحاكم، بعدما أصدرت بوسي شيكات بدون رصيد منذ سنوات، وعقب انفصالهما قدم "فطين" الشيكات للمحكمة.

حسين فهمي ومحمود قابيل

برأت المحكمة الفنان حسين فهمي من تهمة سب وقذف الفنان محمود قابيل، بعدما ظهر "فهمي" في أحد البرامج، وقال: "محمود قابيل كذاب ومنتحل صفة ظابط"، ليتقدم الأخير ببلاغ للنائب العام، وبعدها أحيل "فهمي" للمحكمة التي برأته.

عبدالحليم حافظ وصلاح نظمي

توجه صلاح نظمي لتقديم بلاغ ضد عبدالحليم حافظ، الذي قال في أحد البرامج الإذاعية: "صلاح نظمي أثقل الفنانين ظلًا"، وهو ما اعتبره "نظمي" إهانة، وتقدم ببلاغ ضد العندليب، ولكن انتهى الأمر بأن رفضت المحكمة الدعوى المقدمة.

وكنوع من المصالحة، أصر عبدالحليم حافظ بعدها، أن يشارك صلاح نظمي في بطولة فيلمه "أبي فوق الشجرة"، وعادت بعدها المياه لمجاريها.

هياتم وماجدة الخطيب

شاركت ماجدة الخطيب في بطولة مسرحية "يا أنا يا أنت"، وشاركتها البطولة الفنانة هياتم، وكانت أيضًا منتجة العمل، ونشب خلاف بين الثنائي أدى لمشاجرة بينهما على المسرح، وأصيبت "ماجدة" بكدمات، وحررت بلاغًا ضد هياتم تتهمها بضربها والنصب عليها وعدم سداد مستحقاتها.

وفيما حررت هياتم محضرًا ضد "الخطيب" تتهمها بالاعتداء عليها داخل غرفتها، وتم الحكم بالحبس لمدة شهر على الطرفين، وبعد تدخل زملائهما تم الصلح بينهما.​