بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان محمد رمضان عن حياته قبل وبعد الشهرة، من خلال صورة له شارك بها متابعيه عبر حسابه بـ"تويتر"، ظهر خلالها وهو يقف في منتصف الطريق، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "وأنا رايح المدرسة زمان في الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي، والنهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان، بصراحة لو خيروني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعًا) ربنا يديمها نعمة".

ومن المعروف أن رمضان، عانى في بداية حياته الفنية قبل الشهرة، وتعرض للكثير من المواقف التي كادت أن تعوق مشواره الفني، ولكنه تصدى لها، ليصبح بعدها أحد أهم الفنانين على الساحة حاليًا.

محمد رمضان ليس وحده من مر بظروف مادية صعبة قبل الشهرة، فهناك العديد من الفنانين اللذين مروا بظروف مشابهة، وحرصوا على المكافحة والمثابرة من أجل تحقيق الشهرة، وتحقيق النجاح، والشهرة.

ونستعرض في السطور التالي، أبرز الفنانين الذين تحدثوا عن معاناتهم المادية قبل الشهرة..

شيرين عبدالوهاب

المطربة شيرين عبدالوهاب، عانت في بداية حياتها، إذ إنها تنتمي لأسرة بسيطة من منطقة القلعة بالقاهرة، ولكنها حتى وبعد شهرتها تعتز بمكان نشأتها وتحرص على زيارة أهل المنطقة.

عمرو سعد

كشف الفنان عمرو سعد أنه امتهن مهنًا كثيرة قبل دخوله عالم التمثيل، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".

وقال "سعد" إن والده كان يزرع فيه حب العمل والاعتماد على النفس، فضلًا عن أن الظروف وقتها لم تكن تساعد بشكل كبير، ولذلك كان يعمل في أثناء دراسته، وبالتحديد في فترة الإجازات.

وأضاف أنه كان يعمل وهو في المرحلة الابتدائية، أعمالًا كثيرة منها عمله عند صاحب عربة فول، وقبل دخوله الجامعة عمل "شيالًا" للخشب باليومية في إحدى المشاريع التابعة لشركة المقاولون العرب، قائلًا: "كنت بحب أشتغل وأعافر".

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أحمد مكي

قال الفنان أحمد مكي إنه عانى في طفولته، خاصة بعد انفصال والديه، قائلًا: "كنت عايش حياة مرفهة جدًا في طفولتي حتى تم الطلاق بين أبي وأمي فتحولت الحياة لجحيم بالنسبة لي".

وخلال لقاءه ببرنامج معكم منى الشاذلي، أن والده في مدينة وهران الجزائرية، وعاش هناك، ثم انتقل مع والده إلى منطقة الطالبية بفيصل مع والدته.

تامر حسني

تحدث المطرب تامر حسني، مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، عن طفولته الصعبة، وظروفه المادية الأصعب، وقال إنه عمل في طفولته في عدة أعمال أبرزها في سوبر ماركت وبنزينة وعامل بناء.

كاظم الساهر

القيصر كاظم الساهر، عانى أيضًا من الظروف المادية الصعبة، واضطر لبيع المثلجات خلال فترة مراهقته، وعندما اكتشف بعض أصدقائه موهبته في الغناء، كان يذهب إلى مركز لتعليم الموسيقى سيرًا على الأقدام توفيرًا للنقود.​