العثور على “حلاق رونالدو” مقتولا في سويسرا

متابعة بتجــــــــــرد: وجد عامل نظافة مصفف الشعر الشهير، ريكاردو ماركيز فيريرا، مقتولا داخل غرفته بأحد الفنادق في سويسرا.

وريكاردو ماركيز فيريرا هو مصفف شعر شهير، يهتم بإطلالات العديد من المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال عامل النظافة، الذي وجد الجثة، أنه فوجئ بفيريرا ممددًا على السرير، بعدما تعرض لعدّة طعنات، بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز”.

ومصفف الشعر، الذي كان يعمل مع رونالدوا، هو من جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس كريستيانو. وارتبط اسم المصفف بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي، بعد أن نشر الأخير صورته معه على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة على شعره.

وتحقق السلطات السويسرية في ملابسات الحادث، للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة، بينما أمسك المحققون بخيط مهم، عندما أبلغ نزلاء بالفندق أنهم سمعوا ضجيجا يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.