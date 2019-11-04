منة شلبي: تكريمي من مهرجان بلدي له مكانة خاصة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن منح الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن حفل افتتاح الدورة الـ41، التي تقام من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقالت منة شلبي عن الجائزة: “خلال السنوات الأخيرة تلقيت الكثير من التكريمات داخل وخارج مصر، وأعتز بها جميعاً، وأعتبرها دفعة كبيرة لمواصلة مسيرتي الفنية، لكن تكريمي من مهرجان بلدي، سيبقى له مكانةً خاصة، لا ينازعه أحد عليها”.

وأضافت: “عندما كنت ممثلة جديدة تمنيت أن أحصل على دعوة لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يكتب عليها اسمي، ربما يكشف ذلك حجم سعادتي وفخري بتلقي دعوة من المهرجان بعد 20 سنة سينما، يكتب عليها المكرمة منه شلبي. ويزيد من سعادة قلبي والإحساس بالفخر، أن هذه الجائزة الكبيرة، تحمل اسم الفنانة الاستثنائية فاتن حمامة”.