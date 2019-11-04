أول رد من محمد الشرنوبي على قرار منعه من الغناء

متابعة بتجــــــــــرد: رفض الفنان المصري محمد الشرنوبي التعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء لحين حل النزاع بينه وبين المنتجة سارة الطباخ.

ووفقًا لإحدى الصحف المصرية، قال الشرنوبي أنه ليس لديه أي تعليق على قرار النقابة بمنعه عن الغناء.

وبسؤاله عن أن القرار سيمنعه من إحياء حفله الغنائي يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، أكد الشرنوبي أنه سحيي الحفل كما هو مقرر، وأن القرار لن يمنعه من إحياء الحفل.

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ويأتي ذلك بعد نزاع أمام النقابة منذ عدة أشهر، بعد الشكوى التي تقدّمت بها المنتجة سارة الطباخ ضدّ الشرنوبي لعدم التزامه في تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

وبناء على المستندات المقدمة من كل منهما، خلصت النقابة إلى القرار بإيقاف الشرنوبي عن الغناء إلى حين حل النزاع وديا أو قضائيا.

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، قد أعلنت في جدول فعاليات المهرجان أن محمد الشرنوبي سحيي حفل يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر مع الفنانة السورية فايا يونان والفنانة المصرية الشابة كارمن سليمان، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.