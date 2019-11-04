محمد الشرنوبي: لم يصلني قرار بوقفي.. وتعاقدي مع سارة الطباخ غلط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان المصري محمد الشرنوبي عن صمته بعد قرار إيقافة عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية الذي صدر مساء يوم الأحد بشكل رسمي، موضحًا أنه في حالة ذهول من هذا القرار المفاجئ.

وقال الشرنوبي في تصريحات تلفزيونية إنه مندهش من شكوى غنائه أغنية فيلم "الممر" بدون موافقة مديرة الشركة، مشيرًا إلى أن الأمر غير حقيقي، لأنه قدم صورة لتنفيذ الأغنية في الاستوديو في حضور الموسيقار عمر خيرت والمخرج شريف عرفة.

وأكد محمد أن الشكوى المقدمة من سارة الطباخ، تتضمن أيضًا تواجده كضيف في برنامج "الحكاية" دون موافقة مديرة الشركة، أو إرسال المبلغ الذي تقاضاه نظير ظهوره الإعلامي، وهو ما دفع عمرو أديب مقدم البنامج إلى قوله: "محدش خد فلوس في الحلقة دي، لأنها كانت دعاية للفيلم".

وتابع الشرنوبي أن الشكوي تتضمن اشتراكه مع فريق "بلاك تيما" في حفل بدون حصول مديرة الشركة على المقابل المادي، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم إخطاره رسميًا من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء.

وأوضح أنه في حالة وقفه عن الغناء فإنه سيحترم القرار، لافتًا إلى أنه هناك شرطًا جزائيًا في تعاقده مع الشركة المنتجة يصل إلى 600 ألف دولار ويمنعه من العمل في أي شيء بعيدًا عنها.

وتابع: "وصلت لمرحلة أنني لست واثقا في الشركة وليس لدي رغبة في الاستمرار معها"، لافتًا إلى أنه ينتظر من المحكمة الاقتصادية قرارا بفسخ التعاقد.

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من جانب الأخر، قال الشرنوبي إنه وقع على الشرط الجزائي الكبير بعد أزمة ثقته مع سارة الطباخ، وعدم شعوره بأن أمرًا سيحدث ضده بهذا الشكل"، معقبًا: "أنا غلطان طبعًا وأعترف بهذا الخطأ، ومتأكد أن الفنان هاني شاكر يدعم الفن الحقيقي، وسيساعد في حل المشكلة".

واختتم الشرنوبي، أنه في حالة وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية لن يستطيع العمل، لافتًا إلى أنه متبرع بحفله في الأوبرا، وتم السماح له بالغناء في مهرجان الموسيقي العربية.

ولفت إلى أن التعاقد الخاص به مع الشركة المنتجة عبارة عن إنتاج غناء وإدارة أعمال تمثيل وغناء، معقبًا: "أنا تحت أمر الشركة في الحصول على نسبتها في أي عمل شاركت فيه".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت وقف الفنان محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديًا أو قضائيًا.

يشار إلى أن محمد الشرنوبي نشر في يوم الأحد 21 من شهر يوليو السابق، بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها ما زالت تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها.‏

وبعد ذلك، أصدرت سارة الطباخ، مالكة شركة إيرث برودكشن، بيانًا حذرت فيه شركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع الشرنوبي، وشددت فيه على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه.