ملاك الحسيني تستسخفُ مريض بالرّبو: أشوفها مشكلة بسيطة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الإعلامية السّعوديّة ملاك الحسيني لانتقادات واسعة النطاق، بسبب طريقة حديثها مع أحد الضيوف الذين استضافتهم في إحدى حلقات برنامجها "حراك مع ملاك"، على شاشة "إم بي سي".

وتصدّر وسم "ملاك الحسيني" الترند في موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، واعتبر الناشطون أنّ طريقة حديثها وأسئلتها تعكس غرورها وقلّة خبرتها، وعدم كفاءتها بالحوار.

وتساءل المغرّدون عن الخبرة التي تملكها حتى تقدّم برنامجًا وهي لاتمتلك خلفيّة إعلاميّة، و لا حتى أسلوب حوار جاذب، وتتعمّد استفزاز الضّيوف بطريقة مزعجة، وغير منطقية!

وتداول المغرّدون مقطع فيديو من آخر حلقة قدّمتها الحسيني يظهر شابًا يعاني من مرض الربو، وهو متأثر للغاية ويقول: "بختنق بموت أنا مره " بينما تقول له الحسيني: "أشوفها مشكلة بسيطة ترا في أعمق من كذا، أنظر للناس الي ما عندها بيوت" ممّا دفع الشّاب للبكاء بسبب حديث ملاك الذي اعتبره الناشطون في غير محلّه.

وأثار حديث ملاك مع الضيف الناس، موجّهين انتقادات لاذعة لها، ومنهم من تناول الموضوع بأسلوب ساخر يتهكّم فيه على طريقة تقديم الحسيني لبرنامجها، وأسلويها، وأسئلتها، التي وصفت بالاستفزازية وغير اللّبقة.

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وليست هذه المرّة الأولى التي تتعرّض فيها الحسيني للانتقاد، فقد تعرّضت أيضًا لانتقادات لاذعة بعد الحلقة السّابقة من برنامج حراك مع ملاك، والتي استضافت بها فيحان والطفلة وعد، وتسبّبت بأزمة بينهما، واستفزازها للناشط فيحان بسؤاله، ما هي شهاداتك لتكون مؤثّرا، دون إعطاء الفرصة للضّيف بالكلام ومقاطعته في كلّ إجابة!

ممّا أثار الرّأي العام السّعوديّ وتعاطف المجتمع مع الضّيف، وقاموا بالدفاع عنه، موجّهين الكثير من الانتقاد للإعلاميّة ملاك الحسيني وبرنامجها.

فيما بيّنت الحسيني عبر حسابها في "تويتر" حقيقة الحلقة، موضّحة أنّ "طبيعة البرنامج تتطلب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة".

يُشار إلى أنّ ملاك الحسيني، المعروفة بـ"أم سافانا"، كانت طالبة مبتعثة للدراسة في أميركا، واكتسبت شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعيّ مع ابنتها "سافانا"، ولديها ابن اسمه "ريان" مصاب بالتّوحّد، وظهرت في الكثير من مقاطع الفيديو التي من خلالها اكتسبت نسبة متابعة كبيرة جدًا، ويتابع حسابها على إنستغرام أكثر من مليوني مُستخدِم.