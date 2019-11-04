ديانا حداد تردّ على اتّهامها بمحاولة التّغطية على صوت نجوى كرم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن صمتها، وقرّرت الرّدّ على اتّهام البعض لها بالتغطية على صوت مواطنتها نجوى كرم، أثناء غنائهما على المسرح، لأغنية "تعلى وتتعمر يا دار" مع كلّ من الفنانيْن عاصي الحلاني وملحم زين، وذلك في إحياء "ليلة بيروت" ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

وقالت ديانا في تصريحات تلفزيونية، إنّ فكرة مشاركتهما في غناء هذه الأغنية كانت وليدة اللحظة، أيْ لم يتم التحضير لها مسبقًا أو عمل بروفات. لذلك الخطأ الذي حدث كان غير مقصود، لأنّ كلتيهما لم تكونا على علم بالمقطع الذي ستقدّمانه.

وأضافت الفنانة اللبنانية :"كانت أغنية عفوية جدًا وليدة اللحظة.. يعني قبل ما نطلع على المسرح اتفقنا عليها بشكل عفوي وقدمناها وكان الهدف منها حب لبنان الغالي".

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وتابعت "الحمد لله طلعت بشكل كتير حلَو، غنينا فيها بحب وقدمنا صوتنا وإحساسنا للبنان والأهم كمان خدنا سيلفي تاريخي من ايد خيي الفنان عاصي الحلاني، ووثقنا هالوقفة الرائعة في حب لبنان".

يأتي ذلك بعدما أثار فيديو الأغنية التي قدّمها نجوم لبنان الأربعة وهم: نجوى كرم، وديانا حداد، وملحم زين، وعاصي الحلاني، حالة من الجدل بين روّاد موقع "تويتر" بسبب الظهور غير المدروس لهم، وطريقتهم في أداء الأغنية، خاصة أنّها مُهداة إلى وطنهم لبنان.

وكان النصيب الأكبر من الانتقادات والهجوم من نصيب الفنانة اللبنانية ديانا حداد، والتي حاولت الاستحواذ طوال الوقت على المسرح، عن طريق الغناء طوال الوقت، وفرض صوتها على صوتهم، كما أنّها لم تمنحهم الوقت للغناء، وبدا الانزعاج واضحًا على الفنانة نجوى كرم، والفنان ملحم زين، فيما بدا عاصي الحلاني أكثر هدوءًا.