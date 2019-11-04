تفاصيل انطلاق منتدى ومهرجان موسيقى بدون تأشيرة في الرباط

ستنظم النسخة السادسة من منتدى موسيقى بدون تأشيرة من 20 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالرباط، وذلك بكل من قصر التازي، المسرح الوطني محمد الخامس، سينما ونادي النهضة و أماكن أخرى.

تأسس منتدى موسيقى بدون تأشيرة الذي يعد أول معرض مهني ومهرجان لموسيقى إفريقيا والشرق الأوسط في العام 2014 بالاعتماد على مفارقة هي : أن الفنانين الأفارقة و الشرق أوسطيين لا يظهرون كثيرا في الساحات الموسيقية الدولية رغم وجود ديناميكية فنية هامة وإبداعات موسيقية جد غنية بمنطقتهم. لمواجهة هذا الخلل في التوازن, جعل منتدى و مهرجان موسيقى بدون تأشيرة من تسليط الضوء على الإبداع الفني لإفريقيا والشرق الأوسط مهمته الأولى، وخاصة ما يتعلق في هذا الابداع بموسيقى العالم وبالموسيقى المعاصرة.

من خلال عروض مدتها 40 دقيقة، موجهة أساسا للمهنيين ، سيتمكن الفنانون من إظهار أفضل ما ينتجونه وأجمل ما يترجم إبداعاتهم ، في عروض حية ستقدم أمام العموم.

لمضاعفة فرص اللقاء والتعارف المهني، سيجمع منتدى و مهرجان موسيقى بدون تأشيرة في الأروقة التي سينظمها وفودا أجنبية و وطنية من منتجين، صحفيين، مدراء مهرجانات ، دور انتاج ... ، فضلاً عن تنظيم لقاءات سريعة بين الفنانين و المهنيين ستمنح الفرصة للفنانين لتقديم إعمالهم و الترويج لها بشكل أفضل، و للمهنيين للتعرف على فنانين من افريقيا و الشرق الأوسط و تطوير مشاريع مستقبلية معهم.

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منذ العام 2014 ، ومنتدى و مهرجان موسيقى بدون تأشيرة يفتخر بتحقيق الاهداف التي تأسس لأجلها و بالسماح لفنانين وطنيين ودوليين بالتعريف بأنفسهم وتقديم عروضهم بالمسارح في أوروبا و في مختلف دول العالم . كما أن المنتدى أصبح موعدا منتظرا يجمع كل سنة أزيد من 2000 فنان ومهنيي يأتون من جميع أنحاء العالم.

الندوات المفتوحة للجميع وكذلك ورشات العمل و الدورات التكوينية الخاصة بالفنانين و الفاعلين الثقافيين الناشئين تأتي هي ايضا لتكمل البرمجة الغنية للمنتدى.

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