شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "لص بغداد" لـمحمد امام ينتهى من تصوير أخطر مشاهد الفيلم فى "دبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير أخطر مشاهد فيلم "لص بغداد" ، الذى يلعب بطولته النجم محمد إمام، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى شهر يناير المقبل، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتعد المشاهد من النوعية الخطرة التى صورت فى "دبى"بالامارات العربية المتحدة، وهى عبارة عن "خناقة " فى الهواء بعد السقوط من الطائرة بين محمد امام وأمينة خليل، وكانت المشاهد تحت قيادة مصمم معارك الأكشن عمرو ماكجيفر وفريق عمله.

وفى سياق متصل، يعود فريق العمل الفيلم للتصوير مجدداً خلال الأيام المقبلة، لتصوير باقى مشاهد الفيلم، الذى تدور أحداثه حول يوسف الراوى الذى يبحث عن كنز مفقود بمعاونة أصدقاءوه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.