محمد رمضان يتذكر ماضيه: كنت أنتظر الأتوبيس والآن "الرولز رويس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" صورة له وقارن فيها ساخرا بين أيام نجوميته وأيام طفولته؛ إذ كان ينتظر حافلة النقل العام "الأتوبيس" قديماً للتنقل، أما اليوم فهو في انتظار سيارة "رولز رويس" الخاصة به.



وقال: "أيام الثانوية كنت أنتظر الأتوبيس، وأقفز داخله أثناء تحركه، كنت في هذه الأيام أشعر بالسعادة وأضحك من كل قلبي، أما اليوم فأقف منتظرا الرولز رويس، لكني مهموم ولا أضحك كما كنت في الماضي، ولو خيرت بين الماضي والوقت الحاضر، فسأختار بالطبع ما أنا عليه الآن.. ربنا يديمها نعمة".

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "السلطان" وتم تصويرها في المغرب، ويواصل التحضير مع المخرج محمد سامي لتصوير مسلسله الجديد "البرنس" والمحتمل عرضه في رمضان المقبل.