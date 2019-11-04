رياض محرز يعيش صدمةً مُدويةً.. والسبب هذا التصرف من زوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيشُ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صدمةً مدويةً بعدما اكتشف أن زوجته ريتا جوهال قضت أمسية في نادٍ ليلي مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن جوهال شوهدت داخل الملهى اليلي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر مع الملاكم الأمريكي، مشيرةً إلى أنه كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

وأوضحت الصحيفة، أن رياض محرز البالغ 28 عامًا تعرّض لصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

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ولم تكشف الصحيفة عن أية تطورات أو ردّ فعل من اللاعب الجزائري تجاه زوجته جوهال بعد هذا الموقف، لافتةً إلى أن الثنائي يحرصان على عدم توضيح طبيعة علاقتهما حاليًا، ويريدان أن تبقى حياتهما الخاصة بعيدةً عن وسائل الإعلام، خاصةً وأن رياض يُقدّم مستويات جيدة مع فريقه السيتي ويريد أن يواصل تألقه بعيدًا عن الخلافات والأزمات.

وتزوّج رياض محرز (28 عامًا) من ريتا (25 عامًا) وهي بريطانية من أصل هندي في أغسطس عام 2015 وأنجبت منه ابنتين.

وفي سياق ذلك؛ نشرت زوجة رياض محرز مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في إنستغرام تظهر من خلاله ابنتهما وهي تصلي مع تعليق لأمها باللغة الفرنسية تقول فيه "ناني تؤدي الصلاة".

وتفاعل الجمهور الجزائري مع مقطع الفيديو المصوّر، مشيدين بموقف الأبوين في تعليم ابنتهما الصلاة، في المقابل ذكر آخرون أن ريتا أرادت من خلال نشر الفيديو أن تُبيّن بأن الأمور طبيعية داخل المنزل، ولا يوجد أية مشاكل مع زوجها رياض محرز.

يُذكر أن ريتا جوهال، ربطتها علاقة عاطفية مع رياض محرز لسنوات قبل أن يرتبطا عام 2015، وهناك بعض الأقاويل حول عملها كعارضة أزياء في الماضي، وأقاويل عن دخولها مجال الطب بعد إنهائها للمرحلة الثانوية، ولم تقم بأي مقابلة صحفية أو تليفزيونية حول علاقتها وزواجها من رياض محرز، وأقصى ما تفعله هو نشر بعض الصور لهما سويًا على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.