شكرا لقرائتكم رئيس وزراء بريطانيا يأسف لفشله في إنجاز بريكست كما وعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عدم اخراج بلاده من عضوية الاتحاد الاوروبي كما وعد، معتبرا ان اتفاقه هو الطريق الوحيد لتحقيق رغبة من صوت لتنفيذ الانفصال عن الكتلة الاوروبية

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