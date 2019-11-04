شكرا لقرائتكم أهالي الأسرى الأردنيين في سجون إسرائيل ينظمون وقفة احتجاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser نظم العشرات من أهالي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان للمطالبة بالإفراج السريع عن ثلاثة وعشرين أسيراً معظمهم لم تسجل بحقهم أية تهمة.

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