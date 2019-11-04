شكرا لقرائتكم أهالي الأسرى الأردنيين في سجون إسرائيل ينظمون وقفة احتجاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نظم العشرات من أهالي الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان للمطالبة بالإفراج السريع عن ثلاثة وعشرين أسيراً معظمهم لم تسجل بحقهم أية تهمة.
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