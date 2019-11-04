المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى إليسا

بعد الصفعة التي وجهتها المغنية اللبنانية إليسا في مارس الماضي، إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بنعته بـ"المحتل الوقح" وحظر حسابه على موقع تويتر، يسعى الأخير بعد أشهر من الحادثة، لخطب ود المغنية ودفعها لإزالة الحظر من خلال "هدية" بمناسبة عيد ميلاها.

وتعود تفاصيل السجال بين إليسا وأفيخاي أدرعي، عندما تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من غزة أدى إلى إصابة 7 أشخاص في تل أبيب، لترد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على القطاع.

وانتقدت حينها الفنانة اللبنانية سياسية إسرائيل تجاه الفلسطينيين في تغريدة قالت فيها: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب"؟".

وما أن نشرت إليسا التغريدة، حتى سارع أدرعي بالتعليق عليها، قائلا: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لخجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".

من جانبها، ردت إليسا على التغريدة بحزم، قائلة: "هذه الوقاحة لا يتم الرد عليها إلا ببلوك (حظر)"، مطلقة وسم #محتل_وقح.

وعقب الصفعة التي وجهتها إليسا لأدرعي، لم يحاول الأخير الاحتكاك بها، حتى حل عيد ميلادها في السابع والعشرين من أكتوبر، ليقوم بنشر فيديو على حسابه موجه لها

وظهر في الفيديو جندي إسرائيلي بالزي العسكري وهو يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنية "بتمون" لإليسا.

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وفي لقطات أخرى وجه الجندي رسالة لإليسا بلغة عربية ركيكة، قائلا: "إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان في السابع والعشرين من الشهر، وطبعا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك".

واستطرد قائلا: "هل تودين معرفة ما هي هديتنا؟.. تابعينا"، في محاولة لدفعها إلى إزالة الحظر عن حساب أدرعي.

من جانبها، لم تعلق الفنانة اللبنانية على الفيديو، إلا أن التعليقات انهالت من مستخدمي تويتر، للسخرية من أدرعي وتوجيه انتقادات لاذعة له، والإشادة بإليسا..

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