منير يؤكد أنه تربى على أغاني وألحان كبار النجوم

قال الفنان محمد منير، إنه تربى على حب أغاني وألحان وكلمات كبار النجوم في مصر، ومنهم "محمد الموجي، بليغ حمدي وعبدالرحمن الأبنودي".

أضاف خلال إحيائه حفل افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية: "أغني اليوم لواحد من بينهم وهو محمد الموجي، أغنية (شيء من بعيد ناداني)".

وردًا على حماس الجمهور وعبارات الترحيب به قال "أنا لا أول المبدعين اللي هيسعدوكم ولا أخرهم مصر مليانة مبدعين"، وبعدها قدم أغنية "يا سمرة".

وتابع "لا يخفي علينا أن التليفزيون بقى مليان أخبار حزينة فاسمحولي أغني لحميد الشاعري أغنية (الطريق)"، وعقب انتهائه منها قال "معندناش حل غير اننا نتقدم ونتحد ونقاوم كلنا اخترنا اننا نتقدم".

وقبل تقديمه أغنية "آه يالالي"، سأل الجمهور إذا كانوا شاهدوا من قبل جمال حلب، موضحًا "حلب وهي جميلة ومش مدمرة، كل ربوع سوريا كانت جميلة وان شاء الله هترجع اجمل واجمل".

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منير قدم عددًا من أشهر أغانيه، وبدأ الحفل بأغنية "يا ليلة عودي تاني"، قبل أن يتم تكريمه ومنحه درع المهرجان، كما قدم أغنية "علّي صوتك".

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