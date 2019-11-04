فلوكس يُواجه هجومًا بسبب "الممر"

تعرض الفنان أحمد فلوكس لهجوم شرس على مدار أكثر من أسبوع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشره صورًا لزيارات قام بها إلى عدة مدارس بالإضافة إلى ندوات عن فيلم "الممر" الذي شارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد عز.

جاءت الانتقادات لـ"فلوكس"، مصحوبة بموجة سخرية، حيث اتهمه البعض بالمبالغة في الاحتفاء بدوره في فيلم "الممر"، وأنه يتعامل مع الموقف كأنه من أبطال حرب أكتوبر الحقيقيين، وذلك بعدما نشر صورة له من كواليس العمل بعد مقتله على يد إياد نصار، وكتب عليها رحم الله شهداء مصر الأبرار.

وانتشرت الشائعات حول فلوكس، كانت آخرها أنباء هروبه من أداء الخدمة العسكرية، والتي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا، إلا أن الفنان الشاب قرر الرد عليها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلًا: "خدمة عسكرية وتهرب.. طب إزاي أنا مليش أخوات رجالة.. اوعى يا فلوكس يكون فيه وأنا معرفش؟".

وحصل أحمد فلوكس، على تكريم جديد عن دوره في فيلم "الممر"، في الحفل الذي أقامه قطاع الإنتاج الثقافي في ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر.

وجسّد أحمد فلوكس في الفيلم دور أحد الضباط في الجيش المصري، والذي تم أسره على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومع توالي الأحداث تم تحريره، إلا أنه نال الشهادة في النهاية.

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ويتناول فيلم "الممر" المصري مرحلة زمنية غابت عن السينما لفترة طويلة، حيث يُصوّر جزءًا من أحداث حرب 1967 حتى حرب الاستنزاف.

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