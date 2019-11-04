سعد يُعلق على الحكم الصادر بحق سمية الخشاب

بعد حصوله على حكم بحبس الفنانة سمية الخشاب لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، قال النجم أحمد سعد: “برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر”.

مضيفًا: “أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية الا انني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للاسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة والافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

وكانت علقت النجمة سمية الخشاب على حكم حبسها قائلة: “تنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدا”، حيث أوضحت أنها كتبت شيك بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وعلقت على حصول طليقها أحمد سعد وأضافت سمية، أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناءا عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل و نظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل علي حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل على الحكم.

وأشارت سمية الخشاب، أن محاميها سيقوم غدا بعمل معارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات الكبيرة في العائلة ومن معارفهم للحد من المشاكل بينهما، لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق في القضاء المصري النزيه للحصول على حقوقها بالقانون.

وفي وقت سابق انتقدت الفنانة سمية الخشاب ، الفنان أحمد سعد، قائلة: “مش مظبوط ومش عارفه بياخد إيه أو بيضرب إيه”.

وأضافت سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية لها، من برشلونة، ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن لديها حقوق مادية وأخلاقية. مؤكدة أنها تعلم بأن الله سوف يجعلها تحصل على جميع حقوقها.

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وقالت “الخشاب”: ”ليا متعة ونفقة ومأخدتش حاجة منه.. وسمعتي زي الفل وبتعامل مع أهم بنوك في مصر”.

وأوضحت أن هذه الأموال كانت تصفية حسابات بينهم، قائلة: ”الفلوس بتاعته موجوده في البنك وزهقت من مشاكله يروح يخودها.. وأنا تنازلت في حقي بدمي مش هتنازل عن الفلوس يروح ياخدها”.

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