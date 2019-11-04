شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "أهواك".. أمل رزق كوميدية فى عمل سينمائى جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة أمل رزق لتصوير فيلم جديد خلال الفترة المقبلة يجمعها بالفنان محمد نجاتى وعدد من الأبطال، ولم يستقر على اسمه حتى الآن وتلعب من خلاله شخصية كوميدية تقدمها رزق بطريقة مختلفة عليها عن أعمالها السابقة ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للعمل قريبا .

وقدمت أمل رزق قبل ذلك دور كوميدى من خلال فيلم "أهواك" مع الفنان تامر حسنى وغادة عادل وانتصار وإلهام عبد البديع، من تأليف محمد سامى ووليد يوسف، وإخراج محمد سامى .





وكان آخر أعمال أمل رزق فى الدراما مسلسل "للحب فرصة اخيرة" وحققت من خلاله نجاح كبير وشارك فى بطولته كل من داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفى، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشى، تسنيم، نور مصيلحى، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخلة، مى إبراهيم، محمد رجابى، نونا، إسلام شوقى، رباب ابراهيم، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى.