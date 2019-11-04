محسن محيي الدين يكشف حقيقة عودة نسرين للفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان محسن محيي الدين، إن الأنباء المتداولة عن عودة زوجته الفنانة المعتزلة نسرين، للفن مرة أخرى غير صحيحة.
وأكد محيي الدين لـ"الخليج 365"، أن زوجته اعتزلت الفن بكامل إرادتها، موضحًا أنه لم يجبرها على الاعتزال.
وتابع: "هي لم تعتزل الحياة الاجتماعية، بل تمارس حياتها بشكل طبيعي، لكن بعيدًا عن الأضواء، ولم تفكر في العودة".
واعتزل محسن محيي الدين وزوجته الفنانة نسرين، الفن عام 1990، وبعد اعتزال دام 24 عامًا، عاد مرة أخرى للمشاركة في عدة أعمال، من خلال مسلسل "المرافعة".
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