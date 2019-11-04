- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
زارت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة نادية لطفي في المستشفى، للاطمئنان على صحتها.
ونشرت دنيا صورة من الزيارة، عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "شكرًا لأجمل نجمة، الجميلة نادية لطفي على إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها، وبجمالها وجمال روحها الدائم، ما شاء الله ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا".
وتعاني الفنانة نادية لطفى، من بعض الآلام في العظام وتقوم بمرحلة العلاج الطبيعي، داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بالمعادي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من دنيا سمير غانم إلى نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.