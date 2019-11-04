رسالة خاصة من دنيا سمير غانم إلى نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

زارت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة نادية لطفي في المستشفى، للاطمئنان على صحتها.

ونشرت دنيا صورة من الزيارة، عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "شكرًا لأجمل نجمة، الجميلة نادية لطفي على إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها، وبجمالها وجمال روحها الدائم، ما شاء الله ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا".

وتعاني الفنانة نادية لطفى، من بعض الآلام في العظام وتقوم بمرحلة العلاج الطبيعي، داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بالمعادي.​