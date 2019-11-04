ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت نظارة بيضاء، وعلقت: "إليكم الطريقة التي أحب بها قضاء الصباح في الحديقة مع الخضار والفواكه الطازجة والقهوة الدافئة".

وتزوجت ريهام زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.