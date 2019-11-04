نوال الزغبي عن طرابلّس: "مش مشهورة بالحلو.. مشهورة بشعبها الحلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: تواصل الفنانة نوال الزغبي، دعمها للانتفاضة اللبنانية، مشيدة بموقف أهل مدينة طرابلس. وكتبت الزغبي عبر حسابها على "انستجرام": "مدينة طرابلس مش مشهورة بالحلو.. مشهورة بشعبها الحلو، لبنان ينتفض". Advertisements وتستعد نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي يوم 28 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ. ويتظاهر آلاف اللبنانيين احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنوات.​

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