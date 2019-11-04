تراند اليوم : سمية الخشاب تروي عددًا من القصص المسيئة لأسرة أحمد سعد: لم أصدق ما قاله أخوه الأكبر...

وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب اتهامات قاسية لطليقها أحمد سعد وأسرته بعد حصوله على حكم بحسبها لمدة 3 سنوات على خلفية إصدارها شيك بدون رصيد.

وقالت "سمية" في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" على شاشة قناة "الحدث": "لا أعرف لماذا يصمت أهله على تصرفاته .. شقيقه عمرو (الفنان عمرو سعد) يعيش لنفسه فقط ولا يتدخل في أي شيء ، ولا أذكر أنه رفع السماعة عليّ ليسألني عن صحة شقيقه .. كنت أدور به على المستشفيات ولم يتصل أحد من أسرته ليطمئن عليه .. تصرفاتهم صعبة جدًا".

وأضافت: "حين ضربني أحمد سعد لدرجة أنه أصابني بتهتك في الطحال واضطررت لإزالته .. فوجئت بشقيقه الأكبر الدكتور سامح يقول لي (الطحال غير مهم في جسد الإنسان .. وليس له قيمة) .. لم أصدق ما قاله واستغربت بشدة".

وتابعت: "أسرة أحمد سعد تقويه على أشياء سيئة".

