باربي سعودية بملامح الشيف لولوة العزة

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 06:53 صباحاً - كشفت الشركة المصنعة لدمية باربي عن إطلاقها دمية باربي تشبه في ملامحها، زيها، وشكلها سيدة الأعمال الشيف السعودية لولوة العزة، بإصدار حصري ووحيد في العالم، تكريما لجهودها، وتشجيعا للفتيات السعوديات على رفع ثقتهن بأنفسهن مما سيساعدهن على تحقيق طموحاتهن وتشجيعهن ليصبحن الجيل القادم من الطاهيات وسيدات الأعمال.

ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع احتفال باربي بمرور 60 عاما على ظهورها، إذ تجسد هذه الدمية الجديدة من باربي رؤية باربي لتشجيع الفتيات على تحقيق أحلامهن وتعزيز قدراتهن في العديد من المجالات والمهن.

وقالت لولوة العزة: «سعدت حقا بانضمامي لقائمة ماتيل باربي للنساء المُلهمات. إنها فرصة لا تقدر بثمن، تدفعني بلا شك نحو تطوير مشروعي والمضي قدما لدعم أكبر عدد ممكن من الفتيات والنساء السعوديات، ومشاركتهن خبرتي في هذا المجال بهدف تشجيعهن على عبور خط البداية والانطلاق نحو تحقيق أحلامهن».