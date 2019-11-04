شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق تصوير فيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى آواخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم تامر حسنى تصوير أولى مشاهده فى فيلمه الجديد"مش أنا" آخر الشهر الحالى فى أحد الديكورات المخصصة للعمل وهو من إخراج سارة وفيق وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى ويتم الاعلان عن القائمة النهائية للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة كما أكدت مخرجة العمل سارة وفيق .

فيلم "مش أنا" يعد التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، حيث يقدمها تامر فى السينما بشكل جديد مختلف ويراهن عليها بقوة.

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وفى سياق آخر، ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع ان يطرحها خلال الايام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.

"مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز.