شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب الراب فرنش مونتانا يحيى حفلاً فى موسم الرياض يوم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجم الراب الأمريكي فرنش مونتانا، المغربي الأصل، لإحياء حفله الغنائي في موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الخميس المقبل، ويقدم من خلاله باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره في الوطن العربي.

فرنش مونتانا أو "French Montana" اسمهُ الحقيقي كريم خربوش، وولد في 9 نوفمبر 1984 وهو مغني راب، هاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرته عندما كان عمره 13 عامًا، وهو مؤسس Coke Boys Music، وCocaine City Records وله العديد من الأعمال مع Drake وNicki minaj وعدد من النجوم العالميين.