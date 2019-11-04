شذا حسون عن قضية صبا المهداوي: “ستكون قضيتي بشكل شخصي”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - اعلنت الفنانة العراقية شذا حسون تضامنها مع الناشطة والمسعفة صبا المهداوي والتي اثار اختطافها بعد مغادرتها ساحة التحرير موجة غضب كبيرة. ونشرت شذا حسون صورة صبا المهداوي، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “صبا المهداوي ستكون قضيتي بشكل شخصي اطلقوا سراحها إنسانة هدفها تدعم اولاد بلدها … انخطفت البارحة و الى الان مختفية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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