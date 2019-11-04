جوارديولا يسخر من موهبة ماني في "الغطس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، من السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، خاصة فيما يتعلق بكثرة حصوله على ركلات جزاء، وذلك بعد قيادته "الريدز" لفوز قاتل على أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماني هدف فوز ليفربول القاتل على أستون فيلا في الدقيقة 94 من اللقاء، ليمنح الفريق 3 نقاط ثمينة ومواصلة تصدر جدول البريمييرليج برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد سجل ليفربول الكثير من الأهداف في وقت متأخر من المباريات خلال السنوات الأخيرة، وبالطبع ساديو ماني لديه موهبة خاصة".

وأضاف: "أحيانا يستخدم ماني موهبة الغطس، هو لديه هذه الموهبة لتسجيل أهداف رائعة في اللحظات الأخيرة، لذلك هو موهوب".





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وأتم: "إذا حدث ذلك مرة أو مرتين فسنقول نحن محظوظين، لكنه حدث أكثر من مرة في آخر موسمين، فلديه موهبة خاصة لفعل ذلك".

وشارك ماني (27 عاما) في 15 مباراة هذا الموسم مع ليفربول بكل البطولات، وسجل 10 أهداف وصنع 5 أخرى.

يذكر أن ماني سقط أكثر من مرة في منقطة جزاء أستون فيلا بالمباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك"، أملا في الحصول على ركلة جزاء لكن تجاهل الحكم ذلك.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة الـ11 من البريمييرليج ليواصل مطاردة ليفربول على اللقب هذا الموسم، علما أن الفريقين سيلتقيان الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في قمة الجولة الـ12 من المسابقة.

وتوج مانشستر سيتي باللقب في الموسم المنقضي بفارق نقطة عن ليفربول، رغم التأخر في منتصف المسابقة برصيد 7 نقاط.