شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة كارمن سليمان من تسجيل أغنية تحمل إسم "بصاتك" تجمع بينها وبين زوجها الملحن مصطفى جاد ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتقدمها بشكل وفكرة وتحمل طابع مختلف عن أعمالها السابقة كما أكدت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” .
وتحيى كارمن سليمان حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، وبالتحديد يوم الاثنين 11 نوفمبر المقبل، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور هياف ياسين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
كانت كارمن قد غنت تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى عرض فى شهر رمضان الماضى على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادر عبد الله ولحن وتوزيع خالد عز.
يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.
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