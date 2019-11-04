شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى أحدث المشاركين فى "كل أسبوع يوم جمعة" مع آسر ياسين ومنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الشابة مى الغيطى لأسرة مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" ، الذى يلعب بطولته آسر ياسين ومنة شلبى، من إخراج محمد شاكر خضير، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، حيث يعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد مي شخصية مؤثرة ضمن أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى .

ويشارك فى مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" كل من آسر ياسين، منه شلبى، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، ومى الغيطى، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف تباعا على مدار الحلقات.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.